ФСБ задержала мошенников, причастных к хищению 7 млрд рублей у россиян

Сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД задержали пять человек, причастных к хищению более 7 млрд рублей у россиян через украинские кол-центры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства», — подчеркнули в ведомстве.

Денежные средства, полученные таким образом, посредством цепочки финансовых операций аккумулировались в банках Украины и направлялись на финансирование ВСУ. По предварительной информации, с использованием одного узла связи у россиян похитили свыше семи миллиардов рублей.

«Всего установлены и задержаны пять участников указанной группы, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 ("Мошенничество")», — указали в ФСБ.

Фигурантов заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае гражданина Израиля, бывшего военнослужащего армии страны, намеревавшегося вступить в ВСУ, напоминает RT.

