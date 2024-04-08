ФСБ задержала мошенников, причастных к хищению 7 млрд рублей у россиян
Сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД задержали пять человек, причастных к хищению более 7 млрд рублей у россиян через украинские кол-центры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства», — подчеркнули в ведомстве.
Денежные средства, полученные таким образом, посредством цепочки финансовых операций аккумулировались в банках Украины и направлялись на финансирование ВСУ. По предварительной информации, с использованием одного узла связи у россиян похитили свыше семи миллиардов рублей.
«Всего установлены и задержаны пять участников указанной группы, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 ("Мошенничество")», — указали в ФСБ.
Фигурантов заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае гражданина Израиля, бывшего военнослужащего армии страны, намеревавшегося вступить в ВСУ, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru