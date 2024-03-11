Следствие попросило заочно арестовать экс-гендиректора «Ленфильма»
Следствие попросило Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Материал в отношении Щербакова зарегистрирован в базе Тверского суда в понедельник, 11 марта. Дата рассмотрения ходатайства следствия пока не назначена.
Согласно материалам дела, Щербакова обвиняют в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.
В феврале Министерство внутренних дел России объявило Щербакова в розыск по уголовной статье. В конце месяца временно исполняющим обязанности гендиректора «Ленфильма» стал Эдуард Суворов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru