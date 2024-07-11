Экс-главреда газеты «Вперед» осудили за махинации с тиражом

Судом установлено, что осужденной завышались сведения о реальном тираже, предоставлялись ложные данные о стоимости услуг подконтрольных ИП и количестве доставленных экземпляров.

В результате своих махинаций Пивоварова совместно с главным бухгалтером похитила находящиеся в хозяйственном ведении издания более 1,8 млн рублей.

Ранее в Орле завели уголовное дело по факту мошенничества на более чем 113 млн рублей, которые были предназначены для реконструкции Красного моста.

