Экс-главреда газеты «Вперед» осудили за махинации с тиражом

Суд в Ростовской области приговорил экс-главреда газеты «Вперед» (Батайск) Елену Пивоварову к четырем с половиной годам лишения свободы за махинации с тиражом. Отбывать наказание злоумышленница будет в колонии общего режима. Об этом сообщило РИА Новости.

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Судом установлено, что осужденной завышались сведения о реальном тираже, предоставлялись ложные данные о стоимости услуг подконтрольных ИП и количестве доставленных экземпляров.

В результате своих махинаций Пивоварова совместно с главным бухгалтером похитила находящиеся в хозяйственном ведении издания более 1,8 млн рублей.

Ранее в Орле завели уголовное дело по факту мошенничества на более чем 113 млн рублей, которые были предназначены для реконструкции Красного моста.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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