Экс-главе управления ФТС дали 10 лет колонии за злоупотребления

Отмечается, что его противоправные действия привели к ущербу на 25 млн рублей.

В итоге суд назначил Кизлыку наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его звания генерал-лейтенанта таможенной службы.

Ранее Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает НСН.

