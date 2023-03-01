Экс-главе управления ФТС дали 10 лет колонии за злоупотребления

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

Обвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Музраеву

Отмечается, что его противоправные действия привели к ущербу на 25 млн рублей.

В итоге суд назначил Кизлыку наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его звания генерал-лейтенанта таможенной службы.

Ранее Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПреступленияУголовное НаказаниеФТССуд
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