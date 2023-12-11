В Подмосковье задержали 11 подозреваемых во взятках при выдаче квот иностранцам
Одиннадцать человек задержали в Московской области по подозрению в получении взяток при выдаче квот на работу без проверок и посредничестве в коррупции. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным управления ведомства по региону, двое из задержанных — консультанты отдела при министерстве социального развития Подмосковья, еще один — консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности, пишет Ura.ru. Фигурантов подозревают в получении взяток и посредничестве в их даче.
«В период с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали денежные средства в качестве взяток через посредников от предпринимателей ... за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проведения установленных проверочных мероприятий», — подчеркнули в Следкоме.
Оформление одного иностранца обходилось в среднем в 12 тысяч рублей, за раз оформлялось 100-350 квот.
Правоохранители провели более 40 обысков, в ходе которых изъяли крупные суммы денег, допросили около 30 человек, провели очные ставки и другие следственные действия. Все подозреваемые дали признательные и изобличающие показания, фигурантов отправили под домашний арест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru