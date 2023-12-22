Экс-главе ПФР Красноярского края дали 12,5 года за коррупцию

По данным надзорного ведомства, в 2015 и 2017 годах экс-глава ПФР и его заместитель растратили средства фонда при заключении госконтрактов на покупку нежилых помещений по завышенной цене. Ущерб государству оценили более чем в 100 млн рублей.

«Также бывший руководитель при посредничестве заместителя получил взятки в размере более 18 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении таких контрактов. Майборода вину не признал», — указали в прокуратуре.

Советский районный суд Красноярска признал Майбороду виновным в растрате и получении взяток, экс-главе регионального ПФР назначили 12,5 года колонии строгого режима и штраф 1,3 млн рублей. Кроме того, чиновнику на 14 лет запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления.

Вердикт суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

