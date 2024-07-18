Экс-глава московского банка получила пять лет колонии за растрату

Суд установил, что, будучи управляющей филиала АТБ, Шаблыко и соучастники незаконной схемы составляли и подписывали документы, содержавшие недостоверные сведения о финансовом состоянии заемщиков, которых использовали для выдачи заведомо невозвратных кредитов. Бравшие кредиты граждане также были в сговоре с обвиняемой.

По данным СМИ, Шаблыко в 2014–2015 годах была причастна к выводу из финансовой организации по фиктивным кредитным договорам около больше 4 миллиардов рублей.

Ленинградский районный суд Калининграда ранее отправил в СИЗО ректора Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) Александра Федорова по делу о растрате.



