Экс-глава московского банка получила пять лет колонии за растрату
Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд установил, что, будучи управляющей филиала АТБ, Шаблыко и соучастники незаконной схемы составляли и подписывали документы, содержавшие недостоверные сведения о финансовом состоянии заемщиков, которых использовали для выдачи заведомо невозвратных кредитов. Бравшие кредиты граждане также были в сговоре с обвиняемой.
По данным СМИ, Шаблыко в 2014–2015 годах была причастна к выводу из финансовой организации по фиктивным кредитным договорам около больше 4 миллиардов рублей.
Ленинградский районный суд Калининграда ранее отправил в СИЗО ректора Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) Александра Федорова по делу о растрате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru