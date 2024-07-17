Суд арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Кибовского

Замоскворецкий районный суд арестовал до 16 сентября бывшего министра правительства Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября», — огласила решение судья Ирина Зорина.

Кибовский получил взятки на 100 миллионов рублей

Бывший руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский был арестован по обвинению в получении взяток. По предварительным данным, общая сумма взяток составляет 100 миллионов рублей.

По данным следствия, Кибовский получал взятки от коммерческих организаций в обмен на содействие в заключении государственных контрактов, действуя в рамках организованной группы. На заседании Александр Кибовский не признал свою вину и заявил о намерении отправиться на СВО на Украину.

С 2010 года Александр Кибовский работал в московском правительстве. Он был назначен мэром Москвы Сергеем Собяниным на должность руководителя департамента культурного наследия (Москомнаследие). С 2015 по 2023 годы Кибовский возглавлял Департамент культуры. На этой должности его сменил Алексей Фурсин, который ранее руководил департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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