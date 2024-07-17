Суд арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Кибовского

Замоскворецкий районный суд арестовал до 16 сентября бывшего министра правительства Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября», — огласила решение судья Ирина Зорина.