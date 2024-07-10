Ректора БФУ Федорова арестовали на два месяца

По данным ведомства, Федоров и его заместитель Елена Мялкина разработали незаконную схему премирования подчиненных работников и присвоили свыше 18 млн рублей.

В отношении ректора возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере, а Мялкина стала фигурантом дела о пособничестве в растрате.

«Федоров водворен в следственный изолятор до 8 сентября 2024 года», - заключили в ведомстве.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина виновным по делу о растрате и назначил ему девять лет колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».