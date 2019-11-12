У пьяных водителей начнут забирать авто

12 ноября 201914:20

Автомобилисты, которые будут задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения останутся не только без прав, но и без своего транспортного средства. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает «ФедералПресс».

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Согласно документу, который прошел первое чтение еще три года назад, у водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения будет забираться автомобиль до тех пор, пока нарушитель не внесет залог в размере 30 тысяч рублей. Уточняется, что согласно поправкам, такие санкции будут применяться только к нетрезвым собственникам машины. Если же водитель упрaвлял aвто по доверенности, то в первый рaз собственнику вернут aвтомобиль без зaлогa, но остaвят предупреждение.

Ранее в Мосгордуме предложили оборудовать специальными алкозамками столичные такси. Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников в эфире НСН отметил, что данную меру поддерживают москвичи и общественные организации.


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ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
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