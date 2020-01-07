Грудинин раскрыл причины гибели людей из-за пожара в бытовках в Подмосковье

Директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в эфире НСН назвал истинную причину пожара в тепличном комплексе в Подмосковье.

«Когда у нас (в России – прим. НСН) нанимают рабочих из сопредельных стран, условия их проживания оставляют желать лучшего. У работодателя есть выбор – можешь построить нормальное общежитие с централизованным отоплением или поставить временное жилье и отапливать с помощью электричества. У нас в совхозе общежития – это нормальное жилье с централизованным отоплением. Но это довольно дорогое удовольствие, потому что жилье оборудовано всеми средствами пожаротушения. К сожалению, экономят на этом работодатели. А рабочие еще и нарушают технику безопасности и правила проживания – пытаются отапливать помещения различными приборами, чаще всего электрическими, сушат там же вещи. Это очень опасно из-за угрозы короткого замыкания. Скорее всего, именно это и произошло в Подмосковье», - предположил бизнесмен.

Ранее НСН сообщила об особенностях Концепции миграционной политики России, которую подписал президент России Владимир Путин.

