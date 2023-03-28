Экоактивисты в Австрии перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV
Экоактивисты перекрыли дорогу к НПЗ австрийского энергоконцерна OMV в Швехате под Веной.
В релизе активистов движения BlockGas уточняется, что с утра 300 человек блокируют подъездные пути и дороги нефтеперерабатывающего завода. Они требуют «демократической реструктуризации энергетической системы и экспроприации ископаемых корпораций».
Австрийский энергоконцерн OMV является спонсором Европейской газовой конференции, которая проходит 27-29 марта в Вене. Экоактивисты пытаются ее сорвать.
Пресс-секретарь крупной французской строительной компании Lafarge Лоик Лельет в декабре прошлого года в эфире телеканала BFMTV заявил, что завод компании подвергся нападению экоактивистов, передает НСН.
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