Экоактивисты разгромили завод Lafarge во Франции

По его словам, разрушения значительные, нанесённый ущерб ещё оценивается.

«Мы всё еще оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты все разгромили», - заключил Лельет, добавив, что работа завода будет нарушена в течение нескольких недель.

Ранее представители движения Just Stop Oil облили супом знаменитую картину «Подсолнухи» Винсента Ван Гога, сообщает RT.

