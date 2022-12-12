Экоактивисты разгромили завод Lafarge во Франции
Пресс-секретарь крупной французской строительной компании Lafarge Лоик Лельет в эфире телеканала BFMTV заявил, что завод компании подвергся нападению экоактивистов.
По его словам, разрушения значительные, нанесённый ущерб ещё оценивается.
«Мы всё еще оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты все разгромили», - заключил Лельет, добавив, что работа завода будет нарушена в течение нескольких недель.
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