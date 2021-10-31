Егерь рассказал о задержании депутата Рашкина
На участке леса под Саратовом, где задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин с разделанной тушей убитого лося, найдены пули в осинах. Таким образом, против подозреваемого парламентария есть «все улики налицо», рассказал местный егерь в беседе с RT.
По его словам, полицейские исследовали участок, где прошла охота, и обнаружили на поляне гильзу и оружие парламентария. Вблизи места, где произошла стрельба, обнаружен участок разделки туши.
Егерь рассказал, что полицейские «провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки». В результате в осинах напротив обнаружили пулю. Таким образом, отметил очевидец, все улики против Рашкина и незаконной охоты собраны.
«При осмотре места разделки (...) явно было видно, что зверь отстрелян из нарезного оружия», —пояснил егерь.
Также он рассказал, что на траве обнаружили лосиную шерсть. По ней удалось установить возраст животного - 2,5 года.
Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что, если будет доказан факт браконьерства, Рашкину может грозить не только лишение депутатского мандата, но и уголовное наказание.
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