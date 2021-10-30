КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным - Зюганов

КПРФ разбирается с ситуацией, участником которой стал депутат Госдумы Валерий Рашкин, но инцидент пока не комментирует, сообщил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Историю я пока не комментирую. Собираются все службы, в том числе и наши, поручено Синельщикову (Юрию, депутату КПРФ в ГД РФ – прим. НСН), прокурору, который у нас, и контрольной комиссии», - цитирует РИА Новости Зюганова.

Глава коммунистов также подчеркнул, что партия не комментирует инцидент с Рашкиным.

«Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся – прокомментируем», - заявил лидер КПРФ.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области инспекторы задержали автомобиль, в котором находился парламентарий, в его багажнике нашли разделанную тушу лося. По версии Рашкина, во время прогулки по лесу он обнаружил мёртвого лося и решил отвезти его в полицию.

Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что, если будет доказан факт браконьерства, Рашкину может грозить не только лишение депутатского мандата, но и уголовное наказание.

