КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным - Зюганов
КПРФ разбирается с ситуацией, участником которой стал депутат Госдумы Валерий Рашкин, но инцидент пока не комментирует, сообщил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«Историю я пока не комментирую. Собираются все службы, в том числе и наши, поручено Синельщикову (Юрию, депутату КПРФ в ГД РФ – прим. НСН), прокурору, который у нас, и контрольной комиссии», - цитирует РИА Новости Зюганова.
Глава коммунистов также подчеркнул, что партия не комментирует инцидент с Рашкиным.
«Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся – прокомментируем», - заявил лидер КПРФ.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области инспекторы задержали автомобиль, в котором находился парламентарий, в его багажнике нашли разделанную тушу лося. По версии Рашкина, во время прогулки по лесу он обнаружил мёртвого лося и решил отвезти его в полицию.
Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что, если будет доказан факт браконьерства, Рашкину может грозить не только лишение депутатского мандата, но и уголовное наказание.
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