Джонсон прокомментировал нападение на Лондонском мосту

29 ноября 201923:35

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на нападение неизвестного с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

В Гааге неизвестный напал на прохожих с ножом

Джонсон, выступая перед журналистами в Лондоне, заявил, что причастные к инциденту будут найдены и осуждены. Премьер также отметил храбрость граждан, которые до прибытия полиции попытались обезоружить преступника. «Для меня они представляют собой самое лучшее, что есть в нашей стране», - подчеркнул он.

Нападение неизвестного с ножом и муляжом взрывного устройства произошло 29 ноября на Лондонском мосту. В Скотланд-Ярде признали это нападение терактом. В настоящее время нет точных данных о пострадавших, однако британские СМИ сообщают о не менее трех жертвах со ссылкой на свои источники.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr.com // Inessa2811
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобританияТеракт