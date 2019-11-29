Джонсон прокомментировал нападение на Лондонском мосту

Джонсон, выступая перед журналистами в Лондоне, заявил, что причастные к инциденту будут найдены и осуждены. Премьер также отметил храбрость граждан, которые до прибытия полиции попытались обезоружить преступника. «Для меня они представляют собой самое лучшее, что есть в нашей стране», - подчеркнул он.

Нападение неизвестного с ножом и муляжом взрывного устройства произошло 29 ноября на Лондонском мосту. В Скотланд-Ярде признали это нападение терактом. В настоящее время нет точных данных о пострадавших, однако британские СМИ сообщают о не менее трех жертвах со ссылкой на свои источники.

