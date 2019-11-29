В Гааге неизвестный напал на прохожих с ножом

В нидерландской Гааге неизвестный напал на прохожих с ножом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали несколько человек. Нападение совершено на торговой улице города.

Ранее сегодня стало известно о нападении на толпу прохожих в Лондоне. Как сообщалось, мужчина набросился на людей с ножом и успел, предположительно, ранить пять человек. Источники британских СМИ сообщили о не менее трех погибших в результате происшествия. В Скотланд-Ярде признали инцидент терактом.