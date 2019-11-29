Источники британских СМИ сообщают о трех погибших в результате теракта в Лондоне
Источник в Национальной службе здравоохранения Англии заявил о по меньшей мере трех погибших в результате теракта на Лондонском мосту. Об этом сообщает газета Independent.
«Источник в Национальной службе здравоохранения с прямым доступом к чрезвычайным реагированиям сказал, что им доложили,о смерти, по крайней мере, трех человек, а также о четырех людях с серьезными ножевыми ранениями», - пишет издание.
Ранее в Скотланд-Ярде признали нападение на Лондонском мосту терактом. Также глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу в своем выступлении отметил, что число пострадавших устанавливается.
Как сообщалось, мужчина набросился на прохожих с ножом и успел, предположительно, ранить пять человек. Его застрелили прибывшие на место полицейские.
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