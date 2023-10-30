Двух бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве космодрома Восточный
Замоскворецкий суд Москвы признал двух бизнесменов виновными в мошенничестве при строительстве космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
По версии стороны обвинения, гендиректор ООО «Баваль» Баграт Мирзоян и руководитель 000 «Респект-СМ» Алик Алексанян предоставили в Амурское управление Федерального казначейства не вполне достоверные акты приёмки выполненных работ, получив по ним около 60 млн рублей.
Алексаняна суд признал виновным по статье «мошенничество в особо крупном размере», а Мирзояна - виновным по статье «неправомерный оборот средств платежей». Оба бизнесмена получили по пять лет колонии общего режима.
Ранее бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой кондитера Дмитрия Дюрана задержали по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru