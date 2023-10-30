Двух бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве космодрома Восточный

Замоскворецкий суд Москвы признал двух бизнесменов виновными в мошенничестве при строительстве космодрома Восточный, сообщает ТАСС.

Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей

По версии стороны обвинения, гендиректор ООО «Баваль» Баграт Мирзоян и руководитель 000 «Респект-СМ» Алик Алексанян предоставили в Амурское управление Федерального казначейства не вполне достоверные акты приёмки выполненных работ, получив по ним около 60 млн рублей.

Алексаняна суд признал виновным по статье «мошенничество в особо крупном размере», а Мирзояна - виновным по статье «неправомерный оборот средств платежей». Оба бизнесмена получили по пять лет колонии общего режима.

Ранее бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой кондитера Дмитрия Дюрана задержали по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСудМошенничествоКосмодром ВосточныйБизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры