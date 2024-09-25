Двоих жителей Сочи арестовали за мошенничество

Отмечается, что преступление было совершено в 2021 году. Злоумышленники нашли квартиру, владелица которой ушла из жизни, при этом наследников у нее не было. Квартира должна была перейти в муниципальную собственность, однако преступники предоставили подложные паспорт и доверенность, после чего продали квартиру.

Сейчас фигуранты находятся под домашним арестом, проданная ими квартира также арестована. За совершенное преступление сочинцам грозит до десяти лет колонии.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал Анжелу Цырульникову, курьера, которую следствие обвиняет в причастности к хищению 200 млн рублей у певицы Ларисы Долиной.

