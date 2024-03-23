Двоих челябинцев отправили в колонию на 15 лет за незаконный оборот наркотиков

Челябинский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима двоих местных жителей за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

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Кроме того, с подсудимых взыскали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Суд счел доказанным, что осужденные арендовали в Челябинске гаражный бокс в мае 2023 года, где незаконно изготовили свыше пяти килограммов запрещенного вещества и планировали его сбыть, однако были вскоре задержаны силами сотрудников ФСБ.

Ранее сотрудники таможни и ФСБ России изъяли в Псковской области две крупные партии гашиша.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Челябинская ОбластьЧелябинскУголовное НаказаниеСудНаркотики

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