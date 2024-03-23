Двоих челябинцев отправили в колонию на 15 лет за незаконный оборот наркотиков

Кроме того, с подсудимых взыскали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Суд счел доказанным, что осужденные арендовали в Челябинске гаражный бокс в мае 2023 года, где незаконно изготовили свыше пяти килограммов запрещенного вещества и планировали его сбыть, однако были вскоре задержаны силами сотрудников ФСБ.

Ранее сотрудники таможни и ФСБ России изъяли в Псковской области две крупные партии гашиша.

