Полтонны гашиша изъяли в Псковской области

Сотрудники таможни и ФСБ РФ изъяли в Псковской области две крупные партии гашиша, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

ФСБ: В Москве изъяли 673 килограмма кокаина стоимостью до 6,5 миллиарда рублей

Уточняется, что провезти наркотик в Россию пытались двое уроженцев Сербии в двух тягачах, которые прибыли из Латвии.

«Из незаконного оборота изъято 478 кг наркотика стоимостью свыше 800 млн рублей», - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге в контейнерах с бананами обнаружили 100 кг кокаина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / Следственный комитет Беларуси
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