Полтонны гашиша изъяли в Псковской области
Сотрудники таможни и ФСБ РФ изъяли в Псковской области две крупные партии гашиша, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Уточняется, что провезти наркотик в Россию пытались двое уроженцев Сербии в двух тягачах, которые прибыли из Латвии.
«Из незаконного оборота изъято 478 кг наркотика стоимостью свыше 800 млн рублей», - отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере.
Ранее в Санкт-Петербурге в контейнерах с бананами обнаружили 100 кг кокаина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru