ФСБ: В Москве изъяли 673 килограмма кокаина стоимостью до 6,5 миллиарда рублей

«Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <...> Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, подозреваемые должны были получить в столице особо крупную партию наркотиков, ранее доставленную в РФ, и перевезти ее к месту контрабандного вывоза в страны Евросоюза. Злоумышленники планировали использовать транспорт, арендованный на подставное лицо, и фальшивые документы.

Членов группировки задержали с поличным. У них изъяли 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость наркотиков на черном рынке составляет более 2,5 млрд рублей, при этом розничный сбыт запрещенных веществ мог принести около 6,5 млрд рублей.

Задержанные заключены под стражу, им может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее полиция задержала в Москве двух мужчин, в автомобиле которых обнаружили 5 кг героина, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Свободная пресса».

