Двое взрослых и двое детей пострадали при атаке ВСУ на Лисичанск в ЛНР
23 апреля 202517:43
Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в результате украинского обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе правительства региона.
Две девятилетние девочки и пожилая женщина находятся в тяжелом состоянии.
Четвертая пострадавшая госпитализирована с множественными осколочными и проникающими ранениями.
Ранее село Крюково Борисовского района Белгородской области подверглось воздушной атаке со стороны ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru