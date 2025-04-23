Двое взрослых и двое детей пострадали при атаке ВСУ на Лисичанск в ЛНР

Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в результате украинского обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мирный житель пострадал в Брянской области при атаке дрона ВСУ

Две девятилетние девочки и пожилая женщина находятся в тяжелом состоянии.

Четвертая пострадавшая госпитализирована с множественными осколочными и проникающими ранениями.

Ранее село Крюково Борисовского района Белгородской области подверглось воздушной атаке со стороны ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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