Мирный житель пострадал в Брянской области при атаке дрона ВСУ

Украинский FPV-дрон атаковал микроавтобус компании «Мираторг» в Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, инцидент произошёл в деревне Подлесные Новоселки Севского района. В результате атаки был ранен водитель автобуса.

«Пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медпомощь», - написал губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области погиб мужчина, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаВСУБрянская Область

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