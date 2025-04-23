Мирный житель пострадал в Брянской области при атаке дрона ВСУ
23 апреля 202514:29
Украинский FPV-дрон атаковал микроавтобус компании «Мираторг» в Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошёл в деревне Подлесные Новоселки Севского района. В результате атаки был ранен водитель автобуса.
«Пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медпомощь», - написал губернатор.
Ранее Богомаз заявил, что в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области погиб мужчина, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru