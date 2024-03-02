Двое сотрудников СК пострадали при детонации дрона в Брянской области

Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области

Путин поручил расширить программу социальной газификации на СНТ

В Госдуме полагают, что долю льготной ипотеки можно снизить только при условии развития других форм предоставления жилья

Спикер парламента Венгрии Ковер подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина собрал в прокате более 2 млрд рублей