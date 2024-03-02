Двое сотрудников СК пострадали при детонации дрона в Брянской области
2 марта 202415:05
Два сотрудника Следственного комитета России пострадали в результате детонации взрывного устройства после атаки беспилотника в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, еще двое сотрудников СК контужены.
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь, уточнил Богомаз.
Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Корочанском районе Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru