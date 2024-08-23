Двое россиян погибли на Пхукете из-за схода оползня

Двое граждан России погибли на Пхукете в Таиланде из-за схода оползня. Всего жертвами стихии стали восемь человек, сообщила газета Khaosod. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате сошедшего оползня пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли. Оползень разрушил виллу в районе Карон, а семейная пара россиян пропала без вести.