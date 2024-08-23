Кота спасли спустя сутки после взрыва в жилом доме в пермском Кизеле
Кота спасли из-под завалов жилого дома после взрыва газовоздушной смеси в Кизеле Пермского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, спасатели вытащили животное, которое сутки находилось под завалами. Испуганного кота накормили и поместили в служебный автомобиль МЧС.
«Благодарный кот не отходит от сотрудников чрезвычайного ведомства в ожидании встречи с хозяином», — отметили в региональном управлении.
Накануне в многоквартирном доме в Кизеле произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате обрушились перекрытия между 4 и 3 этажами здания. После взрыва пострадал мужчина, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru