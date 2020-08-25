Двое российских военных ранены при обстреле в Сирии
25 августа 202012:37
Российско-турецкий патруль в сирийском городе Идлиб обстреляли из гранатомета. Об этом сообщили в центре примирения сторон.
Двое российских военных получили легкие контузии. После инцидента военные благополучно вернулись на базу. Пострадавшим оказана помощь, их состояние удовлетворительное, передает RT.
Бронетранспортер российской военной полиции поврежден, его пришлось эвакуировать.
Накануне сообщалось, что ФСБ пресекла вербовку и отправку россиян в Сирию.
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25 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru