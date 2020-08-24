Сирия осталась без света из-за теракта на газопроводе

Взрыв произошёл на газопроводе в районе Дамаска. Как сообщило государственное телевидение, это случилось между районами Думейр и Адра.

Подорванный газопровод снабжал газом южные регионы страны, передаёт РЕН ТВ. Электричество, однако, отключилось по всей Сирии.

Позже министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганим назвал произошедшее терактом, отмечает «Газета.ру». Работы по восстановлению электроснабжения в сирийских провинциях продолжаются.

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ТЕГИ:ВзрывГазопроводСирия
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