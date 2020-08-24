ФСБ пресекла вербовку и отправку россиян в Сирию
24 августа 202010:10
ФСБ совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность участника запрещённой в РФ террористической организации ИГ, занимавшегося финансированием террористов. Спецоперация прошла на территории Татарстана.
Как сообщает ТАСС, этот же человек занимался вербовкой россиян и граждан стран СНГ для их отправки в Сирию.
Как отмечает RT, спецслужбы также установили преступные связи задержанного в Дагестане и Тюменской области.
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24 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru