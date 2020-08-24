ФСБ пресекла вербовку и отправку россиян в Сирию

ФСБ совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность участника запрещённой в РФ террористической организации ИГ, занимавшегося финансированием террористов. Спецоперация прошла на территории Татарстана.

Как сообщает ТАСС, этот же человек занимался вербовкой россиян и граждан стран СНГ для их отправки в Сирию.

Как отмечает RT, спецслужбы также установили преступные связи задержанного в Дагестане и Тюменской области.

