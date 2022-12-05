Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших при взрыве в доме

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме Нижневартовска.

Взрыв в Нижневартовске: число погибших возросло до шести человек

«От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске. С семьями погибших, пострадавших работают психологи, медицинские работники, специалисты федеральных, местных, региональных органов власти», – заявила глава региона в Telegram.

Комарова намерена вылететь Нижневартовск.

Взрыв и обрушение части пятиэтажного дома в Нижневартовске произошли из-за неправильной установки газового баллона или нарушения техники безопасности при его эксплуатации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: t.me/limarenko_official
ТЕГИ:ХМАОВзрыв Газа
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