Названа причина обрушения дома в Нижневартовске

Взрыв и обрушение части пятиэтажного дома в Нижневартовске, приведшие, как сообщает ТАСС, к гибели пяти людей, произошли из-за неправильной установки газового баллона или нарушения техники безопасности при его эксплуатации, передает агентство со ссылкой на экстренные службы.

СМИ: До пяти выросло число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске

«Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Конструкции баллона найдены», - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что дом не газифицирован.

Ранее стало известно, что до пяти человек выросло число погибших из-за взрыва газа в доме пятиэтажном доме в Нижневартовске.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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