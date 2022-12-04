Названа причина обрушения дома в Нижневартовске
Взрыв и обрушение части пятиэтажного дома в Нижневартовске, приведшие, как сообщает ТАСС, к гибели пяти людей, произошли из-за неправильной установки газового баллона или нарушения техники безопасности при его эксплуатации, передает агентство со ссылкой на экстренные службы.
«Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Конструкции баллона найдены», - пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что дом не газифицирован.
Ранее стало известно, что до пяти человек выросло число погибших из-за взрыва газа в доме пятиэтажном доме в Нижневартовске.
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