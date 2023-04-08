Двое подростков подорвались на снаряде времен ВОВ под Белгородом
Под Белгородом двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Новооскольском городском округе ЧП. В село Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков убирали мусор на огороде, нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Решили его разобрать, а точнее, распилить, в результате чего произошел взрыв. У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше – он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки. Сейчас бригада скорой медицинской помощи доставляет его в Детскую областную больницу города Белгорода», - написал региональный глава.
Он призвал родителей внимательнее следить за детьми и объяснить им, что нельзя даже брать в руки опасные предметы.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что беспилотник атаковал газо-насосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде. По предварительной информации, аппарат был самодельным и был снаряжён кустарным СВУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru