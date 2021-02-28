Двое неизвестных напали на полицейских в Махачкале

Преступник госпитализирован в тяжелом состоянии. Полицейский получил ранение в плечо.

В январе текущего года полицейские застрелили мужчину с ножом, напавшего на них в одном из домов Москвы.

Правоохранители прибыли в одну из квартир дома в Гурьевском проезде по вызову скорой помощи. Находящийся в помещении мужчина пребывал в неадекватном состоянии и агрессивно вёл себя по отношению к соседям и медикам.

