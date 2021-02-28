Двое неизвестных напали на полицейских в Махачкале

Полицейские задержали двух мужчин, напавших на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Полицейские попросили у двух мужчин предъявить документы, но один из них стал стрелять. В результате этого был ранен сотрудник правоохранительных органов. Ответным огнем был ранен один из преступников, второй задержан.

Неизвестный напал с ножом на мужчину у здания генконсульства Украины в Петербурге

Преступник госпитализирован в тяжелом состоянии. Полицейский получил ранение в плечо.

В январе текущего года полицейские застрелили мужчину с ножом, напавшего на них в одном из домов Москвы.

Правоохранители прибыли в одну из квартир дома в Гурьевском проезде по вызову скорой помощи. Находящийся в помещении мужчина пребывал в неадекватном состоянии и агрессивно вёл себя по отношению к соседям и медикам.

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