Неизвестный напал с ножом на мужчину у здания генконсульства Украины в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который напал на сотрудника учреждения, расположенного в здании на улице Бонч-Бруевича, 1В, сообщает ТАСС.

По данным стражей порядка, инцидент произошёл днём 19 февраля. Мужчина 1986 года рождения по неустановленной причине внезапно нанёс ножевое ранение другому мужчине, после находившийся на месте наряд полиции обезвредил нападавшего и доставил его в отдел. Потерпевшего передали работникам скорой помощи.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге здании на улице Бонч-Бруевича, 1В, расположено генеральное консульство Украины.

