Двое мужчин погибли, два ребенка пострадали при пожаре в селе Воздвиженка
8 марта 202514:41
Двое мужчин погибли, три женщины, а также два ребенка пострадали в результате пожара в частном доме в селе Воздвиженка в Приморье, сообщили в прокуратуре региона.
Пожар площадью 200 квадратных метров уже ликвидировали.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание вводного кабеля.
Ранее пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двое мужчин погибли, два ребенка пострадали при пожаре в селе Воздвиженка
- Жена госпитализированного Петросяна попросила журналистов оставить ее в покое
- Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву
- Российские средства ПВО уничтожили 178 БПЛА за сутки
- Хакеры увеличили атаки на магазины косметики в девять раз за неделю
- «Рособоронэкспорт» поставит Индии двигатели на $248 миллионов для ремоторизации танков
- T-Data: Российские туристы чаще всего страдают от насекомых и нападения обезьян
- Экс-футболист сборной РФ Панов признался в разбое и грабежах
- Военкор: Армия РФ выбила ВСУ из Константинополя ДНР
- Минобороны: В Курской области ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru