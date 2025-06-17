Двое мирных жителей погибли в Курской области из-за обстрела ВСУ

Двое мирных жителей погибли в селе Званное Глушковского района Курской области из-за обстрела ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В Курской области трое детей пострадали при атаке ВСУ

Он утчонил, что это местные жители: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Хинштейн добавил, что также в результате обстрела были повреждены четыре частных дома и Званновская школа.

«Уважаемые жители... воздержитесь от поездок в приграничье! Там всё ещё крайне опасно», - написал он.

Ранее ВСУ атаковали автозавод в Елабужском районе Татарстана, погибли два человека, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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