Двое мирных жителей погибли в Курской области из-за обстрела ВСУ
Двое мирных жителей погибли в селе Званное Глушковского района Курской области из-за обстрела ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он утчонил, что это местные жители: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина.
Хинштейн добавил, что также в результате обстрела были повреждены четыре частных дома и Званновская школа.
«Уважаемые жители... воздержитесь от поездок в приграничье! Там всё ещё крайне опасно», - написал он.
Ранее ВСУ атаковали автозавод в Елабужском районе Татарстана, погибли два человека, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru