В Курской области трое детей пострадали при атаке ВСУ
Трое детей пострадали при атаке украинских БПЛА в поселке Марьино Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел накануне.
«У 7-летней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», - написал Хинштейн в Telegram.
Пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.
Также врио губернатора отметил, что из-за атаки БПЛА в поселке было повреждено остекление Дома культуры, разрушен спортзал, повреждены три квартиры и остекление санатория «Марьино», а также выбиты окна в начальной школе и частном доме.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 июня над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в «Камазе»
- МВД: В России находятся более 638 тысяч детей мигрантов
- Поэтесса Инна Теплова умерла в возрасте 37 лет
- В Курской области трое детей пострадали при атаке ВСУ
- В Котовске Тамбовской области произошел пожар после массовой атаки БПЛА
- Захарова: Киев прямо отказался забирать тела солдат ВСУ
- Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе кем-то финансируются
- Россотрудничество: Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет
- Соцфонд раскрыл размер средней пенсии госслужащих
- Силы ПВО уничтожили над Россией 32 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru