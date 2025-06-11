В Курской области трое детей пострадали при атаке ВСУ

Трое детей пострадали при атаке украинских БПЛА в поселке Марьино Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел накануне.

«У 7-летней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», - написал Хинштейн в Telegram.

Пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Также врио губернатора отметил, что из-за атаки БПЛА в поселке было повреждено остекление Дома культуры, разрушен спортзал, повреждены три квартиры и остекление санатория «Марьино», а также выбиты окна в начальной школе и частном доме.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 июня над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов, напоминает 360.ru.

