Двое контрактников с Дальнего Востока признались в массовом убийстве семьи в ДНР

Причиной массового убийства 9 человек в Волновахе в ДНР, в том числе двух несовершеннолетних - четырех и девяти лет, по словам военных, стала бытовая ссора с главой семьи и двумя его старшими сыновьями. Следствием установлено, что злоумышленники ночью приехали на мотоцикле к дому, где проживала семья, перелезли через забор, проникли в жилище и из автоматов, которые предназначены для бесшумной стрельбы расправились со своими обидчиками и их родными. По словам злоумышленников, это было сделано, чтобы не оставлять свидетелей. Однако их заметили соседи, кроме того двое мужчин на мотоцикле несколько раз попали в объективы дорожных кинокамер.

По данным Telegram-каналов, в убийстве подозреваются военнослужащие-контрактники, служившие в морской пехоте Тихоокеанского флота. Им теперь грозит пожизненное заключение.

По предварительным данным, военнослужащие обиделись на слова главы семьи, сказанные им в очереди у ларька с водкой.

Ранее стало известно, что в США установлен рекорд по количеству массовых убийств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

