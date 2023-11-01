Двое контрактников с Дальнего Востока признались в массовом убийстве семьи в ДНР
Два российских контрактника после задержания признались в убийстве целой семьи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Причиной массового убийства 9 человек в Волновахе в ДНР, в том числе двух несовершеннолетних - четырех и девяти лет, по словам военных, стала бытовая ссора с главой семьи и двумя его старшими сыновьями. Следствием установлено, что злоумышленники ночью приехали на мотоцикле к дому, где проживала семья, перелезли через забор, проникли в жилище и из автоматов, которые предназначены для бесшумной стрельбы расправились со своими обидчиками и их родными. По словам злоумышленников, это было сделано, чтобы не оставлять свидетелей. Однако их заметили соседи, кроме того двое мужчин на мотоцикле несколько раз попали в объективы дорожных кинокамер.
По данным Telegram-каналов, в убийстве подозреваются военнослужащие-контрактники, служившие в морской пехоте Тихоокеанского флота. Им теперь грозит пожизненное заключение.
По предварительным данным, военнослужащие обиделись на слова главы семьи, сказанные им в очереди у ларька с водкой.
Ранее стало известно, что в США установлен рекорд по количеству массовых убийств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru