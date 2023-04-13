«Казанский стрелок» Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство
Верховный суд Татарстана приговорил устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани Ильназа Галявиева к пожизненному заключению за массовое убийство. Об этом сообщает РИА Новости.
Стрелка обвинили в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, умышленном уничтожении имущества. Прокурор республики Илдус Нафиков предлагал назначить обвиняемому пожизненный срок с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и дальнейшим переводом в исправительную колонию особого режима.
В мае 2021 года Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии, в результате нападения погибли девять человек, напоминает Ura.ru. Экспертиза доказала вменяемость Галявиева. Стрелок полностью признал свою вину. По его словам, мотивом для преступления стала ненависть.
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