Двое детей утонули в озере в Архангельской области

Согласно данным, трагедия произошла днем 19 июля. Сообщается, что очевидцы достали детей из воды, но, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти их не удалось.

Предварительно, дети находились в водоеме без присмотра взрослых. Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, тела в воде заметили другие дети, гуляющие по берегу. Они добежали до ближайшего дома и позвали на помощь.

Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук в разговоре с НСН заявил, что россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, а самим не употреблять спиртные напитки во время купания, передает «Радиоточка НСН».

