Двое детей утонули в озере в Архангельской области

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как семилетняя девочка и восьмилетний мальчик, которых оставили без присмотра, утонули в озере у деревни Усть-Вага в Архангельской области. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

Подросток утонул в реке в городе Ачинске Красноярского края

Согласно данным, трагедия произошла днем 19 июля. Сообщается, что очевидцы достали детей из воды, но, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти их не удалось.

Предварительно, дети находились в водоеме без присмотра взрослых. Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, тела в воде заметили другие дети, гуляющие по берегу. Они добежали до ближайшего дома и позвали на помощь.

Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук в разговоре с НСН заявил, что россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, а самим не употреблять спиртные напитки во время купания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиАрхангельская Область

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