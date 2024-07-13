Подросток утонул в реке в городе Ачинске Красноярского края

Ребенок утонул в реке в городе Ачинске Красноярского края, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет региона.

В Иркутской области утонули трое подростков

По информации ведомства, два подростка пришли купаться, но в какой-то момент начали тонуть. Одного из детей спасли очевидцы, но второго мальчика не удалось вытащить из-под воды.

Следователи проводят проверку произошедшего.

Ранее семилетний ребенок утонул на реке Белой в Башкирии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеРебенокКрасноярский КрайСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры