Подросток утонул в реке в городе Ачинске Красноярского края
13 июля 202417:15
Ребенок утонул в реке в городе Ачинске Красноярского края, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет региона.
По информации ведомства, два подростка пришли купаться, но в какой-то момент начали тонуть. Одного из детей спасли очевидцы, но второго мальчика не удалось вытащить из-под воды.
Следователи проводят проверку произошедшего.
Ранее семилетний ребенок утонул на реке Белой в Башкирии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru