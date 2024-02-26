Двое детей пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под миномётный обстрел ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате пострадали двое детей - мальчики 10 и 11 лет.

«У одного ребёнка осколочное ранение ноги, у второго - контузия... вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков.

Он также добавил, что при обстреле в многоквартирном трёхэтажном доме были выбиты пять окон и посечен один легковой автомобиль.

Ранее Гладков заявил, что атаке ВСУ подверглось село Глотово Грайворонского городского округа, пострадали водители двух грузовиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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