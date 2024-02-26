Двое детей пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области

По его словам, в результате пострадали двое детей - мальчики 10 и 11 лет.

«У одного ребёнка осколочное ранение ноги, у второго - контузия... вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков.

Он также добавил, что при обстреле в многоквартирном трёхэтажном доме были выбиты пять окон и посечен один легковой автомобиль.

Ранее Гладков заявил, что атаке ВСУ подверглось село Глотово Грайворонского городского округа, пострадали водители двух грузовиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».