Белгородский поселок Ленинский попал под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Ленинский Шебекинского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Удар пришелся на окраины населенного пункта. Пострадавших нет, уточнил Гладков.

По его словам, в результате обстрела повреждена линия электропередачи. Абоненты поселка попали под частичное отключение.

«Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», - сообщил губернатор.

Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье сбили украинский дрон над Белгородской областью. По данным Минобороны, беспилотник перехватили около 11:00 мск, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
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