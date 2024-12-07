Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подольске
В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало ненадлежащее использование электрооборудования.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на Комсомольской улице произошел утром 7 декабря. Пожарные обнаружили тела двоих детей двух и четырех лет. По предварительной информации, дети находились без присмотра взрослых.
Ранее автобус с пассажирами загорелся в Заиграевском районе Бурятии. Никто не пострадал, водитель и пять пассажиров смогли самостоятельно покинуть транспортное средство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru