Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подольске

В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В Екатеринбурге начался пожар площадью 1,5 тыс. квадратных метров

По предварительным данным, причиной произошедшего стало ненадлежащее использование электрооборудования.

Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на Комсомольской улице произошел утром 7 декабря. Пожарные обнаружили тела двоих детей двух и четырех лет. По предварительной информации, дети находились без присмотра взрослых.

Ранее автобус с пассажирами загорелся в Заиграевском районе Бурятии. Никто не пострадал, водитель и пять пассажиров смогли самостоятельно покинуть транспортное средство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГСУ СК России по Московской области
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