Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подольске

По предварительным данным, причиной произошедшего стало ненадлежащее использование электрооборудования.

Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на Комсомольской улице произошел утром 7 декабря. Пожарные обнаружили тела двоих детей двух и четырех лет. По предварительной информации, дети находились без присмотра взрослых.

Ранее автобус с пассажирами загорелся в Заиграевском районе Бурятии. Никто не пострадал, водитель и пять пассажиров смогли самостоятельно покинуть транспортное средство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

