Автобус с пассажирами загорелся в Бурятии

Отмечается, что и водитель, и пятеро пассажиров самостоятельно вышли из горящего автобуса, пострадавших нет.

По сведениям пресс-службы инфраструктурного блока правительства Бурятии, инцидент произошел близ села Новая Курба, автобус направлялся из Хоринска в Улан-Удэ. Уточняется, что водитель попытался погасить огонь при помощи огнетушителя.

Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Пассажиры покинули место ЧП на попутном транспорте.

Ранее маршрутный автобус загорелся во время рейса в Якутске, никто не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

