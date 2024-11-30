Автобус с пассажирами загорелся в Бурятии
Автобус с пассажирами загорелся в Заиграевском районе Бурятии во время движения по трассе Р-436 (Улан-Удэ — Романовка — Чита). Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное МЧС.
Отмечается, что и водитель, и пятеро пассажиров самостоятельно вышли из горящего автобуса, пострадавших нет.
По сведениям пресс-службы инфраструктурного блока правительства Бурятии, инцидент произошел близ села Новая Курба, автобус направлялся из Хоринска в Улан-Удэ. Уточняется, что водитель попытался погасить огонь при помощи огнетушителя.
Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Пассажиры покинули место ЧП на попутном транспорте.
Ранее маршрутный автобус загорелся во время рейса в Якутске, никто не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru