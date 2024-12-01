В Екатеринбурге начался пожар площадью 1,5 тыс. квадратных метров

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Согласно данным МЧС, там задействованы 62 специалиста и 22 единицы техники.

Telegram-канал «Baza» опубликовал кадры с места пожара. На видео видны огромные черные клубы дыма и сильное пламя. Что стало причиной крупного возгорания в Екатеринбурге, пока неизвестно.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Калужской области после падения обломков украинского дрона начался пожар.