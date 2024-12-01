В Екатеринбурге начался пожар площадью 1,5 тыс. квадратных метров

В Екатеринбурге начался крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

По предварительной информации, на улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров, но позже в ведомстве добавили, что она увеличилась до 1,5 тысяч. Данных о пострадавших пока нет.

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В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Согласно данным МЧС, там задействованы 62 специалиста и 22 единицы техники.

Telegram-канал «Baza» опубликовал кадры с места пожара. На видео видны огромные черные клубы дыма и сильное пламя. Что стало причиной крупного возгорания в Екатеринбурге, пока неизвестно.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Калужской области после падения обломков украинского дрона начался пожар.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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