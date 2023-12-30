Двое детей погибли при обстреле ВСУ центра Белгорода
30 декабря 202315:29
Украинская сторона обстреляла центр Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое детей. Кроме того, есть еще пострадавшие.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели жителя села Алексеевка Глушковского района. В результате 40 прилетов со стороны Украины в селе пострадали жилые дома, соцобъекты и административные здания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru