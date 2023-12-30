Двое детей погибли при обстреле ВСУ центра Белгорода

Украинская сторона обстреляла центр Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Девятилетний ребенок погиб при обстреле ВСУ сел в Брянской области

По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое детей. Кроме того, есть еще пострадавшие.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели жителя села Алексеевка Глушковского района. В результате 40 прилетов со стороны Украины в селе пострадали жилые дома, соцобъекты и административные здания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ДетиОбстрелУкраинаВСУПострадавшиеПогибшиеБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры