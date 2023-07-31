Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

Херш заявил, что администрация Байдена причастна к обеим атакам на Крымский мост

О причинах перекрытия движения не сообщается.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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