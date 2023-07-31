Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
31 июля 202322:00
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.
О причинах перекрытия движения не сообщается.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru